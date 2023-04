Zu einer Radtouristikfahrt lädt der Radfahrverein Rodenbach am 1. Mai ein.

Von 7 bis 9 Uhr können sich Teilnehmer am Radlerheim in Rodenbach auf die Strecken begeben. Am Ziel werden die Radfahrer mit Kaffee, Kuchen und Herzhaftem versorgt. Am Radlerheim startet um 9 Uhr eine geführte Mai-Tour über rund 20 Kilometer ins Rodenbachtal. Auch der Sternfahrtmodus sei möglich, so der Verein. Hier startet die Tour zu Hause und führt nach Rodenbach. Wenn gewollt, hängt der Radfahrer noch eine Tour daran und fährt danach wieder nach Hause zurück. Das Radlerheim steht am 1. Mai allen Ausflüglern offen für eine Rast offen.