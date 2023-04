Der RV Einigkeit Rodenbach und der Förderverein Schwimmbad Hettenleidelheim planen nach der dreijährigen Corona-Pause wieder gemeinsam ein Radrennen für Kinder der Jahrgänge 2011 bis 2017. Vor dem eigentlichen Wettbewerb wird für jüngere Kinder ein „Rennen“ mit Laufrad über eine Runde (300 Meter) gestartet.

Das Rennen findet am Sonntag, 23. April, ab 11 Uhr in Hettenleidelheim statt. Start und Ziel ist am Schwimmbad. Der kleine abgesperrte Rundkurs verläuft auf den Straßen „Am Schwimmbad“ und „Lauberweg“. Mitmachen können alle Kinder der oben genannten Jahrgänge, die Übung im Umgang mit einem verkehrssicheren Fahrrad haben. Mit dem Kinderradrennen wollen die Veranstalter „Nachwuchsarbeit“ betreiben, teilt Manfred Guth vom Förderverein Schwimmbad Hettenleidelheim mit. Eine Vereinsmitgliedschaft sei für die Teilnahme nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Jedes Kind muss einen Helm tragen und ein Fahrrad mitbringen, das verkehrssicher ist. Gefahren wird mit Fahrrädern jeder Art, lediglich Rennräder sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Alle Teilnehmer sind durch den RV Rodenbach versichert.

Nach jedem Rennen findet eine Siegerehrung statt, das heißt: Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde und eine Medaille. Anmeldeformulare liegen in den Bürgerbüros der Verbandsgemeinde in Grünstadt und Hettenleidelheim aus und können von der Internetseite des Fördervereins Schwimmbad www.schwimmbad-hettenleidelheim.de heruntergeladen werden. Anmeldeschluss ist Samstag, 22. April. Nachmeldungen sind am Renntag bis 10.45 Uhr möglich. Für Speisen und Getränke ist gesorgt – auch für Omas, Mamas, Opas und Papas. Der Reinerlös fließt an den Förderverein Schwimmbad.