Eine Radlerin ist am Freitagabend gegen einen Mercedes gefahren und hat sich einfach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Jetzt wird sie gesucht. Der geschädigte Autofahrer war um 19.20 Uhr auf der L520 in Richtung Kleinkarlbach unterwegs und wollte in Neuleiningen-Tal nach links auf die L517 gen Sausenheim abbiegen. In dem Moment fuhr eine Frau auf einem Rad von Sausenheim kommend trotz des Stopp-Schildes in den Einmündungsbereich hinein und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des Mercedes. Als der 33-jährige Autofahrer die Polizei verständigte, verschwand die unbekannte Radlerin in Richtung Kleinkarlbach. Sie ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, trug eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke sowie einen schwarzen Rucksack. Den Schaden am Pkw beziffert die Polizei auf 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Grünstadt zu melden, Telefon 06359 93120 oder E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de.