Er will bauen und hat eine Firma mit der Rodung des Geländes beauftragt. Die Arbeiten scheinen illegal zu sein, wie ein Anwohner vermutet. Wie er der Sache auf die Spur kam.

Vor wenigen Wochen noch war das Grundstück an der Straße übersät mit Bäumen, jetzt ist es kahl. Stattdessen: eine Baustelle. Einen RHEINPFALZ-Leser hat das gewundert. Er ist in der Ortsgemeinde inmitten des Leiningerlands aufgewachsen, kennt den Straßenzug und hat als Kind viel Zeit auf dem Grundstück verbracht. Was dort gerade passiert, stimmt ihn traurig, denn er fürchtet um den Naturschutz. „30 Jahre lang hat sich das Gelände zu einem Biotop entwickelt“ sagt er und erinnert sich an das kleine Haus, das dort, umgeben von Bäumen und Sträuchern, gestanden hat.

Bereits vor drei Jahren habe eine Firma mit der Rodung begonnen, dann aber wieder aufgehört, sagt der 62-Jährige. Erst kürzlich ging es weiter. Jetzt sei vom Bestand nur noch ein Baum übrig. Der Einwohner ist überzeugt, dass hier gegen geltendes Recht verstoßen wurde und die Rodung des Geländes illegal gewesen ist. Er wirft der Behörde vor, versagt zu haben.

Rodung wegen Neubau von Doppelhaushälfte

Wie die Recherche ergibt, scheint der Leser mit seiner Beobachtung rund um die Rodung richtig zu liegen. Der Eigentümer des Grundstücks sei eine Privatperson, wie die Pressestelle der Verbandsgemeinde Leiningerland informiert. Aus Datenschutzgründen ist der Name des Eigentümers der Redaktion nicht mitgeteilt worden.

Weil es aber ein Privatmann ist, teilt ein VG-Sprecher mit, dass die Kreisverwaltung zuständig sei. Und die klärt auf, dass für das Grundstück im Oktober 2022 eine Baugenehmigung erteilt wurde, und zwar zum Abriss eines Wohnhauses und zum Neubau zweier Doppelhaushälften mit Garagen. Das bedeute aber nicht unweigerlich, dass auch eine Genehmigung zur Rodung eines Grundstücks vorliegt, wie Kreissprecherin Laura Estelmann betont. Auch artenschutzrechtliche Untersuchungen schließt eine Baugenehmigung nicht automatisch aus.

Lange Liste an Einschränkungen

Bereits im April vor zwei Jahren habe jemand Baumfällarbeiten auf den Grundstücken rund um besagtes Wohnhaus anonym beim Landkreis angezeigt. Damals, so Estelmann, stand das Haus noch, war aber ungewohnt, der Garten verwildert. Die Untere Naturschutzbehörde, die beim Kreis angesiedelt ist, hatte Kontakt mit dem ausführenden Bauunternehmen aufgenommen und klargestellt, was erlaubt beziehungsweise sogar nötig ist.

Und diese Liste ist lang: So ist verboten, von Anfang März bis Ende September Bäume, Hecken und Büsche abzuschneiden – und auch in den übrigen Monaten braucht es eine Genehmigung, sofern Ruhestätten geschützter Arten gefunden werden. Und es sei davon auszugehen, dass auf diesem Gelände geschützte Vogelarten brüten, darunter ein Turmfalke, der auf einer Fichte gesichtet wurde. Beim Abriss des Gebäudes sollte der Eigentümer sicherstellen, dass keine geschützten Arten im Gebäude leben – überprüft von einem Biologen, der das Ergebnis schriftlich an die Untere Naturschutzbehörde übermitteln sollte.

Unternehmen äußert sich nicht

Die Rückmeldung des Unternehmens blieb laut Estelmann aus, auch liegen der Kreisverwaltung bis heute keine Ergebnisse artenschutzrechtlicher Untersuchungen vor. Auf telefonische Nachfrage beim Geschäftsführer des Bauunternehmen heißt es, er werde sich zu dem Vorfall nicht äußern. Die Gebäude – neben dem Wohnhaus auch ein baufälliger Schuppen und eine Garage – sind allerdings seit ein paar Wochen abgerissen, die Bäume gefällt.

Nach der Anfrage durch die RHEINPFALZ sei ein Ortstermin angesetzt worden, bei dem sich die Befürchtungen des Lesers bestätigten, so Estelmann: Die Firma und auch der Grundstückseigentümer haben nach der Einschätzung der Kreisverwaltung gegen die Rückschnitt- und Fällverbote des Bundesnaturschutzgesetzes verstoßen – und das hat Konsequenzen: Gegen beide soll ein Anhörungsverfahren eingeleitet werden, danach könne ein Ordnungswidrigkeitsverfahren folgen. Das wiederum bedeutet, es kann ein Bußgeld in Höhe von bis zu 10.000 Euro fällig werden, „unter anderem abhängig von der Gebietskulisse, dem Umfang und Zeitpunkt sowie der Erheblichkeit der Rodungsmaßnahme“, so Estelmann.

Manche Fälle brauchen Sondergenehmigung

Sie betont in dem Zusammenhang, dass es Rodungszeiten gibt: Von 1. März bis 30. September dürfen Bäume nicht gefällt werden. Ausnahmen sind schonende Form- und Pflegeschnitte oder Arbeiten zur Verkehrssicherung, die nicht bis zum Winterhalbjahr warten können. Und selbst dann gibt es unter bestimmten Umständen Einschränkungen. Sollten sich Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Arten im Gebiet befinden, braucht es bei Fällungen von Bäumen und Sträuchern grundsätzlich eine gesonderte Befreiung.

Im Fall des gerodeten Grundstücks ist es allerdings zu spät, was dem Anwohner nach wie vor die Tränen in die Augen treibt. „Das war der Spielplatz meiner Kindheit“, sagt er. Der ist jetzt weg. „Ich verweigere mich nicht der Entwicklung der Zeit, aber es war so plötzlich und rigoros“, fügt er an. Damit werde er sich auch abfinden können, denn zumindest hat er mit seinem Nachbohren erreicht, dass genauer hingeschaut wurde.