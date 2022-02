Als eine Funkstreife der Polizei Grünstadt am Freitagabend gegen 23.30 Uhr in der Turnhallenstraße in Hettenleidelheim einen Fahrradfahrer kontrollieren wollte, flüchtete dieser. Laut Polizei fuhr er zunächst in die Brunnenwiesenstraße. Am Schulwiesengraben konnte er schließlich von den Beamten angehalten werden. Auf der Flucht hat der 18-Jährige aus dem Leiningerland ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana fallengelassen. Dieses wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Dasselbe widerfuhr einer 36-Jährigen, die am Samstag gegen 0.15 Uhr im Östlichen Graben in Grünstadt einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Auch bei ihr haben die Polizisten Marihuana gefunden und sichergestellt.