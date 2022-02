Von Benjamin Fiege

Schwer verletzt worden ist am Dienstag ein Radfahrer bei einem Unfall, der sich gegen 13.50 Uhr auf der Weinstraße im Grünstadter Ortsteil Asselheim ereignete. Eine 36-jährige Autofahrerin aus Worms übersah den 31-jährigen Fahrradfahrer nach Angaben der Polizei beim Einfahren in einen Kreisverkehr offenbar. Dieser wurde sodann von ihrem Fahrzeug erfasst, prallte zunächst auf der Motorhaube beziehungsweise der Windschutzscheibe des Pkw auf und stürzte anschließend zu Boden. Der 31-jährige Mann erlitt durch den Zusammenstoß mit dem Auto mehrere Frakturen und musste zur weiteren Behandlung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Die Tatsache, dass es nicht zu weitreichenderen Verletzungen kam, war laut Polizeibericht allein dem Umstand zu verdanken, dass der Fahrradfahrer zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug und dessen Kopf somit geschützt war.