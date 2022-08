Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagabend in der Innenstadt ein Radfahrer leicht verletzt worden. Er wurde laut Polizei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Wie die Beamten mitteilen, kam es zu dem Unfall, weil ein 62-jähriger Autofahrer gegen 19 Uhr an der Einmündung Kirchheimer Straße/Obersülzer Straße die Vorfahrt des 36-jährigen Fahrradfahrers missachtet hat.