Fürs Klima gestrampelt hat der Bad Dürkheimer Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) bei der zweiten von insgesamt fünf „Stadtradel“-Touren, die am Sonntag unter anderem ins Frankenthaler Umland führte. Stopps legte er dabei auch in Gerolsheim, Dirmstein und Laumersheim ein. An der Dorfmühle in Großkarlbach war Zeit für eine Mittagspause. Aufs Rad geschwungen für die dreiwöchige Aktion, bei der dem Klima zuliebe aufs Auto verzichtet werden soll, haben sich auch Ortsbürgermeister Arno Wieber (CDU, Laumersheim), Paul Schläfer (FWG, Großkarlbach) und Erich Weyer (FWG, Gerolsheim).