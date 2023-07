Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Musik von acht Bands an zwei Tagen, dazu die beliebten Highlandgames und ein unterhaltsames Kinderprogramm verspricht das traditionsreiche „Rock im Hinterland“-Festival , das auch in diesem Jahr wieder Ende August in Obrigheim, direkt auf dem Stoppelacker, Nähe Sportplatz, ausgetragen wird.

Das Line-Up setzt sich wie gewohnt aus einer Mischung von überregional bekannten Künstlern und aufstrebenden Neulingen der Szene zusammen. Als Headliner des zweitägigen Spektakels rocken