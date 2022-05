Vom Gelände der Lebenshilfe in Grünstadt ist zwischen Freitag, 13. Mai, und Mittwoch, 7 Uhr, eine Rüttelplatte gestohlen worden. Die Polizei berichtet, dass das rund 200 Kilogramm schwere Baugerät wohl mit einem Fahrzeug abtransportiert worden ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.