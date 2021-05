Bürgermeister Gunther Schneider will dieses Jahr die Dorferneuerung vorantreiben. „Das Thema verfolgen wir schon Jahre, jetzt muss gehandelt werden, denn 2021 laufen die Zusagen für Zuschüsse aus dem Leader-Projekt aus“, erklärt er.

Das Projekt Dorferneuerung werde in Altleiningen zwar schon seit einigen Jahren vorangetrieben, hänge allerdings zum Teil auch mit der Eckbach-Renaturierung zusammen, erklärt Ortschef Gunther Schneider – und die gehe nun mal erst im Frühjahr weiter. „Wir haben die Aufträge seitens der Gemeinde schon vergeben“, berichtet Schneider. Die Arbeiten zur Renaturierung würden voraussichtlich am Mehrgenerationen-Platz beginnen und die Abstimmungsgespräche mit Andreas Valentin, der das Projekt für die Gemeinde plant, würden aktuell bereits laufen.

Der Altleininger Mehrgenerationenplatz ist auch noch aus einem anderen Grund interessant: Die in die Jahre gekommene Spielanlage, die derzeit kaum genutzt werden kann, soll im Rahmen der Dorferneuerung wiederaufgebaut werden. Das Vorhaben greift mit Plänen aus der Renaturierung ineinander: Auf dem Platz soll nämlich auch ein Wasserspielplatz entstehen. „Es wird dann neue Geräte und einen Barfußweg geben“, erklärt Schneider. Positiv für die Gemeinde sei, dass viele der entstehende Kosten durch Zuschüsse entweder aus der Aktion Blau oder aus der Dorferneuerung gedeckt sind.

Wiederkehrende Beiträge sollen kommen

Darüber hinaus soll in der Nähe des Mehrgenerationenplatzes, nämlich auf dem ehemaligen Gelände des Taubenzuchtvereins, eine Streuobstwiese entstehen und die ehemaligen Klein- und Schrebergärten entlang des Eckbachs sollen in ein Erholungsgebiet umgewandelt werden.

Jenseits von Dorferneuerung und Renaturierung will Schneider 2021 in jedem Fall Wiederkehrende Beiträge einführen, da es in der Gemeinde einige Straßen gibt, die dringen ausgebaut werden müssen. Neben der Bildstockstraße befinde sich vor allem die Sportplatzstraße in einem schlechten Zustand und müsse saniert werden. Kleinere Reparatur- und Sanierungsarbeiten sind im Orts ebenfalls nötig: zum Beispiel am Sockel des Rathauses. Und das Bürgerhaus in Höningen benötige im Inneren dringend einen neuen Anstrich.

Gesellschaftliches Leben ein großes Anliegen

Ein Anliegen des Ortschefs ist es, das gesellschaftliche Leben wieder in Schwung zu bringen, sobald Corona im Griff ist. „Vor allem unser Seniorentreff, der 2020 nur einmal stattfinden konnte, muss wieder anlaufen“, sagt der Ortsbürgermeister. „Denn wir haben gespürt, dass hier Interesse besteht. Beim ersten Treffen im vergangenen Jahren waren immerhin gleich 40 Leute da.“

Schneider hofft außerdem auf freiwillige Arbeitseinsätze in beiden Ortsteilen. „Es gibt immer mal wieder verschiedene Aktionen, beispielsweise bei den Landfrauen in Höningen oder den Wühlmäusen in Altleiningen, die wir seitens Ortsgemeinde unterstützen wollen.“ Auch im Wald gebe es Aktion, so kümmerten sich etwa die Waldboys um das Hexenhäuschen, das gerade erst frisch saniert worden ist.

Auch hat Schneider noch die Hoffnung, dass die Kerwe im Juli gefeiert werden kann: „Wir haben gerade mit den Schaustellern gesprochen, die in jedem Fall zu kommen wollen, wenn es die Krise zulässt“, berichtet er.

Die Serie