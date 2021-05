Einen grüneres Dorf mit mehr Bäumen, das wünscht sich Sausenheims Ortsvorsteher Gerd Walther. Doch nicht nur das Thema Umwelt steht für ihn auf dem Plan: Auch die Umgestaltung des Ehrenmals und die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses möchte der SPD-Mann anschieben.

Das Jahr 2020 stand leider ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Auch in Sausenheim konnten daher einige Projekte, die dem Ortsvorsteher Gerd Walther wichtig sind, nicht angestoßen oder weiter vorangetrieben werden, sondern mussten erst mal auf Eis gelegt werden. Dies möchte der 75-Jährige aber, sobald es möglich ist, ändern.

Eins der Vorhaben, die auf seiner Liste stehen, ist das sanierungsbedürftige Dorfgemeinschaftshaus. Es gehört dem TuS und soll eventuell an die Stadt abgegeben werden. In den vergangenen Jahren wurde im Ortsbeirat immer wieder über das Objekt diskutiert, dessen Umbau ersten Schätzungen zufolge rund 1,5 Millionen Euro verschlingen würde – in das neue Dorferneuerungskonzept ist es schon aufgenommen worden.

Auch die Alte Schule verdient Aufmerksamkeit

„Aufgrund der Pandemie konnten beim TuS aber keine Versammlungen stattfinden, so dass wir nun warten müssen, bis dies wieder möglich ist“, erklärt Walther. „Dann wird sich zeigen, wie es weitergeht und es muss eine Entscheidung her.“ Der Ortsvorsteher selbst würde das Dorfgemeinschaftshaus gern attraktiver für Vereine und Bürger gestalten.

Ein weiteres Gebäude, das Walther zufolge Aufmerksamkeit verdient, ist das sanierungsbedürftige alte Schulhaus. Wie es mit ihm weitergehen kann, müsse man ebenfalls besprechen. Für die Jugend wünscht sich Walther einen Raum in Containerform am Sportplatz. Auch das sei eine Idee, die schon länger im Raum stehe, aber wegen der Corona-Krise vertagt werden musste.

Idee für eine Allee auf dem Weg zur Schule

Ebenfalls auf der Agenda stehen die Sanierung des Ehrenmals und die Gestaltung des Friedhofs. „Da muss eine neue Wegführung her und es sollen auch mehr Bäume und Bänke kommen“, sagt Walther mit Blick auf weitere Bestattungsformen, die angedacht sind. Darüber hinaus werde der Ruheplatz mit Sitzmöglichkeiten an der Ecke Bärenbrunnenstraße/Raiffeisenstraße bald fertig sein, kündigt Walther an.

Grüner soll es im gesamten Dorf werden – jedenfalls, wenn es nach dem Ortschef geht. Er könnte sich für den Weg zur Grundschule „eine Allee aus Bäumen“ vorstellen: „Zum Beispiel könnten Eltern zur Ein- und Ausschulung einen Baum spenden.“ Auf der Streuobstwiese hinter der Schule sei mit tatkräftiger Unterstützung schon einiges gepflanzt worden und as eine oder andere Bäumchen entlang des Pfälzer Mandelpfads durch Sausenheim kann sich Walther ebenfalls vorstellen.

Walther will eine Webseite für Sausenheim

Um Bürger ganz unbürokratisch für besondere Dienste zu belohnen oder ihnen am Ehrentag eine Zuwendung überbringen zu können, wünscht sie der Ortschef mehr finanziellen Spielraum. Der könnte durch ein Budget erschaffen werden, das die Stadt auf dem kurzen Dienstweg eigens für solche Zwecke errichtet. Die Idee dazu brachte die SPD an, um einen kleinen Etat für Sausenheim und Asselheim zu erhalten. „Dann könnte ich ganz schnell mal ein kleines Präsent besorgen“, sagt Walther.

Im digitalen Zeitalter nicht stehenbleiben und Sausenheim präsentieren, darauf möchte der 76-jährige Sausenheimer hinarbeiten: „Wir stehen zwar auf der Webseite der Stadt mit dabei, aber eine eigene Homepage für Sausenheim wäre toll.“ Insbesondere, weil manche Themen eben nur für Sausenheimer interessant seien und die dann schnell angepasst werden könnten.“ Auch einen Auftritt bei Facebook könne ein Team, das die Online-Arbeit betreuen würde, pflegen. Das Digitale einfach ein bisschen mehr mit Leben füllen, das ist ein Wunsch des Ortschefs.

Die Serie

Die Neujahrsempfänge müssen dieses Jahr aus bekannten Gründen ausfallen. Deshalb haben wir uns aufgemacht, um persönlich mit den Bürgermeistern zu sprechen – darüber, was 2020 erledigt wurde und was 2021 ansteht. Wir ziehen mit ihnen Bilanz und blicken voraus.