Kulturschaffende hatten es in diesem Jahr nicht leicht. Corona, klar. Die Zirkusse Kaiser und Baruk hat es aber gleich doppelt erwischt. Ihr Winterquartier in Bad Dürkheim wurde im Februar von einem Sturm schwer in Mitleidenschaft gezogen. Zelte und ein mobiler Stall wurden zerstört, mehrere Tiere hatten plötzlich kein Dach mehr über dem Kopf. Die Ramserin Elena Carduck wurde durch die RHEINPFALZ auf die Notlage der Zirkusse aufmerksam und entschloss sich, zu helfen. Fünf Kamele und zwei Zebras nahm sie vorübergehend in ihrer Scheune in Obhut, bewacht wurden sie von Hofhund Elvis. Tierische Vorboten auf ein Jahr, in dem ja alles irgendwie ein bisschen schräg war.