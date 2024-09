In den neuen Räumlichkeiten der Grünstadter Bibliothek gibt es dieser Tage wieder einmal eine Premiere: Am Donnerstag, 12. September, soll ein Quizabend stattfinden, für den noch Teilnehmer gesucht werden. Aber Vorsicht: Es wird nicht nur Wissen abgefragt, Kreativität und Erinnerungsvermögen sind genauso wichtig.

Ist ein Smart schwerer als ein Elefant? Hat Asselheim mehr Einwohner als Sausenheim? Fragen wie diese warten beim ersten Quizabend in der Grünstadter Bücherei auf Menschen, die gern knobeln bis die Köpfe qualmen. Damit aber nicht genug: Quizmaster Steffen Schindler hat noch andere Aufgaben in petto: Das Erinnerungsvermögen ist etwa gefordert, wenn er Einzelheiten zu vorher gezeigten Bildern wissen will. Es gibt Schätzfragen, wie zur Länge des Eisbachs. Kreative Köpfe sind beim Vervollständigen von Liedtexten gefragt und die Kombinationsgabe hilft beim Zusammenpuzzlen von Wörtern aus Buchstabensalat.

Mit Schindler, der in Mühlheim aufgewachsen ist und in Grünstadt sein Abitur gemacht hat, heuer aber im rheinhessischen Udenheim lebt, haben das Büchereiteam und die Volkshochschule einen erfahrenen Mann an der Hand: Seit rund 15 Jahren bietet er in seiner Wahlheimat regelmäßig Quizabende an, die seinen Angaben zufolge von Jung und Alt und manchmal auch von ganzen Familien gern wahrgenommen werden.

Teamwork und Spaß stehen im Mittelpunkt

Begonnen hat das Ganze privat, als seine Frau und er die jeweiligen Bekanntenkreise mit einem Quizabend erfolgreich zusammenführten. Seitdem hat sich Schindler zu so etwas wie einer wandelnden Rätsel-Aufspür-Einheit entwickelt – wo immer er ist, was immer er sieht oder liest: Wenn er eine Eignung fürs Quizzen erkennt, wird es sofort ins Repertoire aufgenommen. Die Aufgaben denkt er sich folglich alle selbst aus.

Dabei wird Globales und Regionales abgefragt, es gibt aber auch viele andere Herausforderungen, die das Teamwork fördern und dabei helfen sollen, die Ratewilligen mit Spaß an der Sache zusammenzuführen. Fünf Teams mit jeweils höchstens acht Mitgliedern sollen am kommenden Donnerstag gegeneinander antreten. Anmeldungen sind gemeinsam mit Freunden und Familie oder auch allein möglich – in dem Fall werden vor Ort Rätselpartner gefunden.

Bei der Veranstaltung geht es um Spaß und nicht ums Gewinnen. Die Teilnahme kostet 10 Euro und gegen einen kleinen Obolus ist für Getränke und Snacks gesorgt.

Anmeldungen

Per E-Mail an vhs@gruenstadt.de.