Arbeitseinsatz statt Flugplatz Open Air in Quirnheim: Am vergangenen Wochenende schwangen fleißige Helfer des Luftfahrtvereines Grünstadt ordentlich die Farbpinsel und erneuerten die Außenfassade der Vereinshalle. Der Verein war durch den Lockdown wegen des Corona-Virus für Wochen ausgebremst und nun geht es wieder los. „In unserem Sport bleibt praktisch nur das Wochenende, um was zu unternehmen“, sagte Pressewart Nils Brand. Die Helfer nutzten für ihre Renovierungsarbeiten ein Juni-Wochenende, an dem normalerweise ihre traditionelle Flugschau stattfinden sollte. Zwei Tage waren Vereinsmitglieder generationsübergreifend, bei eigentlich recht guten Flugwetter, am Boden und bei der Arbeit. Sobald es wieder schönes Wetter gibt, steigen auch wieder die Flugzeuge vom Quirnheimer Flugplatz aus.