5000 Euro hat eine 83-jährige sehbehinderte Frau vergangene Woche an Männer bezahlt, die sie zuvor geradezu überrumpelt hatten, wie die Polizei mitteilt: An der Haustür der Frau tauchten zwei Arbeiter auf, die ihr eine Reinigung des Gartens und der Einfahrt aufdrängten. Während die zwischen 30 und 40 Jahre alten Männer direkt zur Tat schritten, erkundigte sich die Frau nach dem Preis für die Reinigung. Die Seniorin hob dann eigens Geld von der Bank ab, um die Männer bezahlen zu können. Nachdem die Männer fertig waren, überreichte die Frau den Männern die verabredete Summe. Der Wucher wurde der Polizei erst bekannt, nachdem sich die Frau ihrer Tochter und dem Schwiegersohn anvertraut hatte. Im Strafgesetzbuch heißt es zum Thema Wucher: „Wer die Zwangslage, die Unerfahrenheit, den Mangel an Urteilsvermögen oder die erhebliche Willensschwäche eines anderen dadurch ausbeutet, dass er sich oder einem Dritten

Vermögensvorteile gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“