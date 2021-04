Das Gewitter am Freitag war für den Park-Tennisclub Grünstadt die erste Bewährungsprobe in Sachen Corona-Regelungen. Doch auch hier wurde schnell reagiert, die Teams mit genügend Abstand und mit Mundschutz untergebracht.

Die Herren I in der A-Klasse sind so etwas wie der Schmelztiegel aller Mannschaften. Jugendliche, Aktive und 40er spielen hier gemeinsam und so gleicht das Team um Kapitän Markus Weber einer Wundertüte. Das bekam der Gast vom TC GW Neustadt auch zu spüren. Frank Gerstner (Herren 40 I), Daniel Schwarz (Herren 30), Nick Eberle (Jungen U15), Markus Weber (Herren 1) und Daniele Aprile (Herren 40 II) holten Einzelsiege zur 10:2 Führung und nach dem Doppelsieg von Gerstner/Aprile stand das 13:8 als Auftaktsieg fest.

Die zweite Herrenmannschaft reiste zum Auftakt nach Geinsheim. Julian Klausing, Tobias Kramer und Markus Rein holten ihre Einzel zum 6:6 Zwischenstand. Ebert/Haberditzl holten einen glatten Zweisatzsieg und so entschied das Doppel Klausing/Kramer, das im zweiten Satz bereits Matchbälle abwehrte und letztendlich im Champions-Tie-Break mit 10:2 triumphierte. Der 12:9-Auswärtssieg war somit perfekt.

Mit dem gleichen Ergebnis im Gepäck kamen die Damen I aus Schifferstadt zurück. Klara Gehrmann, Anna Mahler und Jasmin Bühler glänzten in ihren Einzeln und Wolf/Bühler sowie Gehrmann/Mahler holten die wichtigen Doppelsiege für den ersten Sieg im zweiten Spiel.

Die weiteren Ergebnisse

Herren 50 I (Pfalzliga) beim TC Maudach 9:5 Punkte: Uwe Gibis, Philip Mahler, Armin Haberditzl, Gibis/Mahler,

Jungen U18 IV (C-Klasse) gegen TC Dirmstein 7:7 Punkte: Fabio Galan, Simon Metzger, Benedix/Galan,

Jungen U15 I (Pfalzliga) beim Speyer 12:2 Punkte: Nick Eberle, Julian Klausing, Louis Helf, Finn Gerstner,

Jungen U15 II (A-Klasse) beim TC CP Kaiserslautern 7:7 Punkte: Julian Metzinger, Jannik Sulzbach, Metzinger/Heppes,

Jungen U15 IV (C-Klasse) gegen TC Eisenberg 4:10 Punkte: Max Schuster, Florian Krause,

Mädchen U18 III (B-Klasse) gegen TC GW Frankenthal 4:10 Punkte: Marie-Isabelle Wetzel, Nadja Slany,

Mädchen U18 IV (C-Klasse) beim TC Rieschweiler 4:10 Punkte: Silia Boettger, Jasmin Böhler,

Mädchen U15 I (Pfalzliga) gegen TC GW Frankenthal 7:7 Punkte: Leni Eberle, Emilie Schnirch, Hahn/Schnirch