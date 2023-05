Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Corona hat viel durcheinander gewirbelt, Abmeldungen von Mannschaften hielten sich meist in Grenzen, doch es kam in einigen Fällen schon vor. Ein Team des Park-Tennisclubs Grünstadt dürfte deshalb nun einen neuen Geschwindigkeitsrekord innehaben.

Die dritte Mädchen-U18-Mannschaft startete in der C-Klasse in einer Fünfergruppe. Bereits vor dem ersten Spieltag zog der BASF TC Ludwigshafen seine Mannschaft zurück. So standen nur noch