In einem Leserbrief kritisierte der Grünstadter Rolf Sternkopf die Bewässerung von Tennisplätzen. Nun äußert sich Lutz von Haaren, der Vorsitzende des Park-Tennisclubs Grünstadt, zu den Vorwürfen.

„Der Park-Tennisclub freut sich uns über jede Anteilnahme an unserem Clubleben“, schreibt von Haaren in einer Stellungnahme an die Redaktion. „So haben wir die Chance, die Leser*innen der RHEINPFALZ über unser neues Konzept der bedarfsgesteuerten Bewässerung unserer Tennisplätze zu informieren.“ Mit dem Ziel einer deutlichen Wassereinsparung habe der Verein bereits vor Jahren in Zusammenarbeit mit einer Platzinstandsetzungsfirma Zeitschaltuhren installiert und dadurch den Wasserverbrauch stark reduziert. Von Haaren: „So können wir auch dieses Jahr die so wichtigen Kultcamps für Jugendliche und Kinder der Region im Sommer durchführen.“

Im Leserbrief schrieb Rolf Sternkopf unter anderem: „Fleißig werden fast allmorgendlich die Tennisplätze beregnet, dass der Staub das weiße Outfit nicht verschmutzt.“ Hierauf antwortet von Haaren: „Das Bewässern ist – ähnlich wie beim Fußballplatz – ausnahmslos für die Funktionsweise eines Tennisplatzes notwendig und nicht, um den Staub von dem weißen Outfit fernzuhalten, wie dies von Herrn Sternkopf behauptet wurde.“ Von Haaren lädt bei dieser Gelegenheit alle Interessierten ein, sich die Technik anzuschauen. „Sie ist eine gute Anregung auch für andere Sportvereine, die Wasser sparen wollen“, schreibt er in seiner Stellungnahme.