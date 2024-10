Um einen mutmaßlichen Mordversuch in Kirchheim geht es in einem Prozess, der am Dienstag in Frankenthal begonnen hat. Verantworten muss sich ein offenbar psychisch kranker 38-Jähriger, der im Mai seine Ex-Partnerin fast getötet haben soll. Im Gerichtssaal führt die Anklägerin dazu Details auf, die von der Justiz bislang geheimgehalten worden waren. Sie lassen den Angriff noch brutaler wirken: Demnach hat der Mann die Mutter seiner Tochter bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, dann kurz von ihr abgelassen – und ihr den Hals noch einmal zugedrückt, als Zeugen die Polizei rufen wollten.

Wie der Angeklagte den Prozess-Beginn am Dienstag mit einem verblüffenden Wunsch verzögert hat, steht im ausführlichen Artikel.