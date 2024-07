14 Vorschulkinder der katholischen Kita St. Nikolaus in Neuleiningen haben wieder an einem Malprojekt der örtlichen Künstlerin Marion Schacht teilgenommen. Das Thema des diesjährigen Projektes lautete „Wir malen den Sommer – oder was uns sonst noch so einfällt“. Mit Acrylfarbe entstanden unter anderem Bilder von Eistüten, einem Schwimmbad, Wiesen bei Sonnenschein und vom Fußballspielen, auch ein Selbstporträt und ein Feuerwehrauto.