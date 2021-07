Auch wenn das Grün im Namen der Stadt ursprünglich nichts damit zu tun hat, soll Grünstadt grüner werden. An verschiedenen Stellen wachsen jetzt Pflanzen, die man essen kann. Am Donnerstagnachmittag ist das Projekt Grünstadt#Essbar gestartet worden.

Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) stand auf dem Carrières-sur-Seine-Platz und strahlte. Nicht nur wegen des guten Wetters und des reichhaltigen Kräuterangebots in den bunten Hochbeeten um ihn herum. Vor allem freute er sich auch über das ungewohnte Bild, das sich ihm bot: Rund 60 Menschen hatten sich zum offiziellen Startschuss des Projekts Grünstadt#Essbar eingefunden. Es waren vor allem geladene Gäste da, denn die Veranstaltung wurde wegen der Pandemie ganz bewusst nicht öffentlich angekündigt. Ein paar Passanten, die zufällig vorbeikamen, blieben dann aber auch und hörten sich Wagners erste öffentliche Ansprache in diesem Jahr an.

Wagner hob hervor, wie wichtig es sei, dass sich die Menschen im nahen Wohnumfeld wohlfühlen, wozu das neue Projekt sicherlich beitragen werde. Der 60-Jährige erklärte: „Inspiriert vom Grün in Grünstadt und dem Zeitgeist folgend, der mehr Grün im urbanen Bereich wünscht, entwickelt sich unsere Stadt in Richtung Nachhaltigkeit.“ Er erinnerte an die Initiative „1000 Bäume für Grünstadt“, blickte auf farbenfrohe Wiesen, die nicht mehr „glattrasiert“ seien. Und ab jetzt sollten nicht nur Insekten und Kleintiere ihren Hunger stillen dürfen: „Wir wollen den Stadtraum nutzbar machen für den Anbau von Lebensmitteln – für die Bürger und mit den Bürgern.“

18 Hochbeete gibt es schon

Ziel sei es, öffentliche grüne Oasen entstehen zu lassen, die mit allen Sinnen erlebt und sogar gegessen werden können. Am 10. September vergangenen Jahres ist eine Delegation in die essbare Stadt Andernach gefahren, um sich Anregungen zu holen. Am letztjährigen Freiwilligentag haben Ehrenamtliche um Judith Zaiser Hochbeete gebaut und bepflanzt, die zunächst auf dem Carrières-sur-Seine-Platz standen. Professionelle Unterstützung für die Umsetzung weiterer Ideen für Grünstadt#Essbar holte sich die Stadt bei der Carlsberger Garten- und Landschaftsbaufirma von Susanne und Tudorel Stoica.

Inzwischen gibt es insgesamt 18 Hochbeete mit Basilikum, Orangen-Thymian, Liebstöckel und Co. – die meisten am Carrières-sur-Seine-Platz und jeweils zwei an der Stadtbücherei, die momentan im ehemaligen Brauhaus untergebracht ist, und am Rathaus im Kreuzerweg. Dort ist auch in den vergangenen 14 Tagen ein historischer Gemüsegarten mit Kräuterschnecke angelegt worden.

Es werden Paten gesucht

Die Bürger seien eingeladen, sich für den Eigenbedarf zu bedienen, betonte Wagner. Es gebe weitere Stellen im Stadtgebiet, die sich für Grünstadt#Essbar eignen würden, „das Projekt ist noch ausbaufähig“. Gekostet habe es rund 20.000 Euro, wobei ein 75-prozentiger Zuschuss aus dem Leader-Programm gewährt worden sei, so der Bürgermeister, bevor er mit der 70. Weingräfin des Leiningerlandes, Saskia I., offiziell das Band zerschnitt.

Laut Stadtmanagerin Susanne Kramer wird auch alljährlich ein Weinfass mit Keltertrauben bepflanzt, das der jeweiligen Weinhoheit übergeben wird. Da Saskia Herkelrath coronabedingt schon das dritte Jahr in Folge im Amt ist, seien ihr zwei Fässer zugedacht. Kramer liegt Grünstadt#Essbar sehr am Herzen. Wie sie erzählte, hat sie vor einem Jahr ihrem Chef angekündigt, dass sie die Stadt grüner machen will. Das Säen, neu Bepflanzen und Bewässern übernähmen der Bauhof und Paten. Die Einrichtungen, die schon Patenschaften übernommen haben, haben als Dankeschön eine Zinkwanne mit Kräutern erhalten: das Haus des Kindes, die Kita mit Hort im Südring, die Dekan-Ernst-Schule, die Hans-Zulliger-Schule, die Käthe-Kollwitz-Schule und das Leininger-Gymnasium.

„Wir suchen aber noch Paten“, so Kramer zur RHEINPFALZ. Für das dekorative Gestalten der Hochbeete bekamen alle 16 Kitas und Schulen der Stadt je eine Tüte Kräutersaat-Mischung. Angst vor Vandalismus hat Kramer nicht: „Unsere Osterinseln, die jedes Jahr unsere Fußgängerzone schmücken, bleiben ja auch heil.“