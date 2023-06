Seit 2018 setzt der Naturschutzbund Eisenberg/Leiningerland auf dem Höllenberg zwischen Asselheim und Mertesheim Esel als „Biotoppfleger“ ein. Mittlerweile haben die Verstärkung von Ziegen bekommen und Infotafeln sowie Brutkästen für Wiedehopfe gibt es jetzt auch. Das Beweidungsprojekt entfaltet eine klar sichtbare Wirkung.

Wer den steilen Hang am Höllenberg hinaufspaziert, muss sich einfach nur mal hinsetzen, um zu realisieren, dass er sich mitten in einem Naturparadies befindet: Gräser und Wildpflanzen wachsen ungehindert in umwerfender Vielfalt. Es kreucht und fleucht überall: Wildbienen, Schmetterlinge und Schnecken – bei Asselheim hat sich eine kleine Welt voller Naturwunder entwickelt. Und wenn die Spaziergängerin ihre Augen schließt, kann sie die vielen Vögel hören, die sich hier wohlfühlen, wie beispielsweise Turteltaube, Zaunammer und Nachtigall.

Das Beweidungsprojekt des Nabu ist seinem Ziel ein ganzes Stück nähergekommen. „Auf dem 16 Hektar großen Hanggrundstück werden immer wieder verschiedene Parzellen mit beweglichen Zäunen abgesteckt, in denen unsere acht Esel und die vier Ziegen von Nabu-Mitglied Susanne Trinkel für die Entbuschung des Geländes sorgen“, erklärt Susanne Bentz, Vorsitzende des Nabu Eisenberg/Leiningerland. Die Tiere sorgen dafür, dass die Büsche am Hang zurückgedrängt werden, wodurch offene Stellen entstehen, die zum Beispiel für ganz verschiedene Insekten wichtig sind.

Esel und Ziegen bereiten den Boden für Insekten

„75 Prozent der Wildbienen legen ihre Brut in den Boden“, weiß Bentz. Auch viel Wildpflanzen bräuchten offene Böden zum Wachsen, denn sie könnten sich gegen dichte Grasmatten nicht durchsetzen. „Durch das Wandern der Weideflächen entstehen immer wieder neue Stellen mit verschiedenen Arten von Pflanzen und Tieren“, berichtet sie. Die Hänge sind sonnenverwöhnt, an ihnen ist es immer ein paar Grad wärmer als im Tal und der Kalkboden ist für Magerrasen ideal.

Seit ein paar Monaten ergänzen vier Ziegen das Beweidungsprojekt, das mit Eseln gestartet ist. „Sie haben ein anderes Fressverhalten – bevorzugen andere Pflanzen und kommen durch ihre geringe Größe und große Wendigkeit auch dicht bewachsene Hänge hoch, wo Esel Schwierigkeiten hätten“, erklärt Bentz. Die Ziegen und Esel haben inzwischen einige alte Mauern freigelegt, die vorher gar nicht sichtbar waren und die Schutz und Unterschlupf für Reptilien, Insekten und Vögel bieten. „Der Kot der Esel und Ziegen dient als Nahrungsquelle für viele Insektenarten, somit haben wir ein regelrechtes eigenes Öko-System und ein Habitat geschaffen,“ sagt Bentz.

Brutkästen für Wiedehopfe angebracht

Für ein Öko-System sei die Beweidung die beste Form, wie Anita Bastian, die stellvertretende Vorsitzende erklärt: „Werden Wiesen beispielsweise gemäht, werden dadurch viele Tiere wie Heuschrecken einfach getötet. Werden die Pflanzen aber abgefressen, haben diese Arten genug Zeit, um wegzuhüpfen.“ Ein Mähen des Geländes wäre allerdings am Höllenberg sowieso nicht möglich, da alles viel zu steil sei. „Unser Ziel ist es, eine abwechslungsreiche Landschaft mit Magerrasen zu schaffen“, sagt Bastian.

Erst kürzlich sind auf dem Gelände bei Asselheim zehn von der Verwaltung des Donnersbergkreises gespendete Brutkästen für Wiedehopfe angebracht worden. „Der Wiedehopf war der Vogel des Jahres 2022 und durch die Anbringung von Brutkästen wollen wir ihm die Ansiedlung in unserer Gegend erleichtern“, erklärt Bentz, die im Raum Bad Dürkheim vor einigen Tagen ein Wiedehopf-Paar entdecken konnte. Beim Vogelzug würden regelmäßig Wiedehopfe auch im Leiningerland beobachtet.

Fünf Tafeln informieren über Flora und Fauna

Und noch etwas Neues gibt es im Beweidungsgebiet: Es wurden fünf Info-Tafeln angebracht, die über verschiedene Themen in Zusammenhang mit dem Beweidungsprojekt informieren. Da geht es um die Vögel am Höllenberg, um die Pflanzen, um Insekten, Reptilien und die Esel. „Das Layout der Tafeln hat meine Tochter Katharina entworfen, die Fotos sind von Mitgliedern des Nabu, finanziell unterstützt wurden wir von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz und von der Bingo-Naturlotterie“, erzählt Bentz. Die Tafeln sind an Metall-Pfählen angebracht, die von den Stadtwerken Grünstadt montiert wurden.

„Unerfreulich ist der alte Müll auf dem Gelände, der immer wieder von uns eingesammelt und entsorgt wird, aber leider kommt auch neuer Müll hinzu“, sagt Bastian. Es seien schon Matratzen, Autoreifen, Flaschen und sogar große Rollen mit Wingertsdraht gefunden und vom Nabu entsorgt worden.

Info und nächster Termin

Am Mittwoch, 14. Juni, kann die das Beweidungsgelände am Höllenberg mit dem Nabu begangen werden. Näheres im Internet unter www.nabu-eisenberg-leiningerland.de.