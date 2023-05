Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was blüht da so schön gelb am Wegesrand? Eine eingeschleppte Pflanze, die durch das veränderte Klima Oberwasser kriegt und alles verdrängt, was Pfälzer Böschungen eigentlich begrünen sollte. Der Pollichia-Verein schlägt Alarm. Er möchte ein Problembewusstsein bei Behörden und Bevölkerung schaffen.

Vor rund drei Jahren ist die Unterhaardter Rundschau zum ersten Mal auf eine Pflanze aufmerksam gemacht worden, die zwar einen niedlichen Namen trägt, von vielen aber