Grünstadts Fahrradstraße hat Anhänger und Gegner – auch in der RHEINPFALZ-Lokalredaktion. Deren Leiter und seine Stellvertreterin treten zum Meinungs-Duell an.

Bewährt

Die Argumente dagegen sind längst entkräftet: Der Kreuzerweg soll endgültig zur Fahrradstraße werden, meint Christoph Hämmelmann.

Angeblich sind ja alle dafür, dass Grünstadt fahrradfreundlicher wird. Nur eine Fahrradstraße im Kreuzerweg geht angeblich gar nicht. Einige der von ihren Gegnern angeführten Argumente wirkten anfangs durchaus bedenkenswert. Doch mittlerweile ist mehr als ein Jahr verstrichen, der Probebetrieb hat die Bedenken allesamt gründlich entkräftet: Die Unfallbilanz für die 800-Meter-Strecke ist unauffällig. Die Rückstaus in den Querstraßen bleiben überschaubar und haben vor allem andere Ursachen.

Und dann gibt es noch die Argumente, die von Anfang an abseitig waren. Deren skurrilstes: Der Kreuzerweg sei als Fahrradstraße untauglich, weil Fahrradfahrer an seinem Ende ja doch wieder absteigen oder an den Rand viel befahrener Straßen gezwungen, sie mithin in für sie ungeeignete Zonen gelockt würden. Wer sich auf diese Logik einlässt, muss Radler zu deren eigenem Schutz aus Grünstadts Zentrum fernhalten – oder den Autoverkehr noch viel umfassender zurückdrängen.

Im Vergleich zu diesen Szenarien ist die jetzige Lösung ein bescheidener Kompromiss, der nun bitteschön endlich zur Dauerlösung werden sollte. Die Fahrradstraße im Kreuzerweg ist die einfachste Möglichkeit, um überhaupt etwas für mehr Fahrradfreundlichkeit in Grünstadt zu tun. Wenn er sich noch nicht einmal dazu durchringt, kann sich der Rat gleich zum absoluten Vorrang für Autos und Lastwagen bekennen.

Halbgar

Die Fahrradstraße in Grünstadt ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Sie erhöht sogar die Gefahr für alle Beteiligten, meint Mareike Keiper.

In vielen Städten und Dörfern Deutschlands gibt es Fahrradstraßen, und in den meisten Fällen haben sie auch ihren Sinn. Die einen dienen als Radweg-Ersatz, um die Kosten für den separaten Bau zu sparen, die anderen erhöhen die Verkehrssicherheit für Radfahrer in der Innenstadt. Was sie gemein haben: Viele sind absolut eindeutig gekennzeichnet, sei es mit leuchtenden Farben oder Piktogrammen.

Und in Grünstadt? Der richtige Begriff für die hiesige Fahrradstraße ist „halbgar“. Die Strecke verbindet zwar den Radweg von Sausenheim mit der Innenstadt, aber lückenlos bis zum Luitpoldplatz ist die Schutzstrecke nicht angelegt. Sie endet sogar an einer gefährlichen Ampelkreuzung und überlässt die Radler dort wieder sich selbst. Darüber hinaus ist der Bereich immer noch spärlich gekennzeichnet. Wer davon weiß, der sieht die Hinweise auch, aber ins Auge springt die Fahrradstraße nicht, was die Gefahr erhöht, wenn Auswärtige die Strecke nutzen.

Apropos Gefahr: Oft erwähnt, aber immer noch richtig ist die Kritik, dass die Änderung der Verkehrsführung irgendwann gewaltige Konsequenzen hat; nämlich dann, wenn ein Auto an einer der beiden Kreuzungen – Südring oder Richard-Wagner- beziehungsweise Otto-Fliesen-Straße – einen Radler erwischt. Zwischen Fahrzeugen hat es schon oft genug gekracht. Es gibt eine Redewendung, die auch hier leider zutrifft: entweder richtig machen oder lassen. Die Tendenz geht in Sachen Fahrradstraße klar zu Zweiterem.