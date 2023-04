Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ende November finden Kirchenwahlen statt. Protestanten in der Pfalz wählen in ihren Gemeinden das Presbyterium. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es dieses Jahr nur eine Briefwahl – und in Quirnheim findet gar keine statt: Dort haben sich zu wenige Kandidaten gemeldet.

450.000 evangelische Kirchenmitglieder in der Pfalz sind derzeit aufgerufen, Presbyter zu wählen. Das geht aber natürlich nur, wenn in ihrer Gemeinde Kandidaten auf der Liste stehen. In Quirnheim