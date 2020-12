Auf Beschluss der Presbyterien werden in Kleinkarlbach, Kirchheim und Bissersheim in den protestantischen Kirchengemeinden weder an Heiligabend noch am Ersten Feiertag Gottesdienste stattfinden. In Ramsen, Eisenberg und Steinborn entfallen die Gottesdienste an Heiligabend.

Die Gottesdienste an Heiligabend in Kleinkarlbach und in Kirchheim entfallen. Ebenso entfällt der Gottesdienst am Ersten Weihnachtsfeiertag in Bissersheim. „Die Entscheidungen sind der aktuellen Corona-Lage geschuldet“, erläutert Pastor Sascha Weber, für den die Beschäftigungslosigkeit über Weihnachten eine ganz neue Erfahrung ist. Einige Gotteshäuser sind stundenweise zum stillen Gebet unter Beachtung aller Hygienevorschriften geöffnet. „Ich hoffe sehr, dass sich viele Menschen den Heiligabend-Gottesdienst online anschauen werden“, sagt Weber. Er verweist auf den Youtube-Kanal „Chris und die Kirche“. Für die virtuelle Feier hätten sich alle Pfarrer der Region und Kirchenmusikdirektorin Katja Gericke-Wohnsiedler einiges einfallen lassen.

Keine Gottesdienste in den Pausenhöfen

Die Presbyterien der Kirchengemeinden Eisenberg und Ramsen haben beschlossen, die Gottesdienste an Heiligabend in den Pausenhöfen der Grundschulen abzusagen. „In Mitverantwortung für die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitbürger verzichten wir auf die Gottesdienste, obwohl uns diese erlaubt wären“, sagt Pfarrer Karl-Ludwig Hauth. Allerdings seien die geschmückten Kirchen „für einen kurzen besinnlichen Augenblick“ offen: in Eisenberg und Ramsen von 15 bis 18.30 Uhr sowie in Steinborn zwischen 15 und 17 Uhr. Zu diesen Zeiten wird Musik erklingen und auch hin und wieder die Weihnachtsgeschichte gelesen werden. Das Friedenslicht aus Bethlehem kann man mitnehmen. Die Gottesdienste an den Feier- und Sonntagen finden unter den Hygieneregelungen wie angekündigt statt. An Silvester wiederum entfallen die Gottesdienste in Eisenberg, Ramsen und Steinborn.