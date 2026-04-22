In jeder Straße gibt’s mindestens einen Stand: Der „seit ewigen Zeiten erste Mertesheimer Dorfflohmarkt“ am Samstag will mehr bieten als den üblichen Krimskrams.

„In jeder Straße macht jeweils mindestens ein Haushalt mit“, sagt Katharina Kuhn nicht ohne Stolz. Sie hat mit einigen anderen Mertesheimern inklusive Ortschef Kurt Waßner einen besonderen Flohmarkt organisiert: Am Samstag, 25. April, sind nicht nur 23 übers ganze Dorf verteilte Stände von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Es gibt auch Getränke und selbstgemachte Speisen sowie ein Gewinnspiel – und das hat irgendwie auch etwas mit den Mertesheimer Straßen zu tun.

„Die Flohmarktstände sind total unterschiedlich, da ist bestimmt für jeden etwas dabei“, betont Kuhn. So bieten die 23 teilnehmenden Mertesheimer neben den üblichen Flohmarktwaren wie Spielsachen, Klamotten oder ausrangierte Möbel, zum Beispiel auch Kellerfunde an. „Eine Neubürgerin etwa hat Keller und Speicher ihres gerade gekauften Gebäudes ausgemistet und dabei auch einige alte Sachen gefunden“, weiß Kuhn. Und dann gebe es auch noch die Frau, die als ehemalige Inhaberin eines Wollgeschäftes sicher noch etliches an Garn und Stoffen anzubieten hat.

Auch selbstgebackenes Brot gibt’s

Die Organisatoren sind sich jedenfalls sicher, dass der laut Waßner „seit ewigen Zeiten erste Mertesheimer Dorfflohmarkt“ viel Interessantes zu bieten hat – auch kulinarisch. Und das bei weitem nicht nur, weil das Restaurant Select einen Straßenverkaufsstand und bei gutem Wetter die Terrasse öffnet. Denn an etlichen Ständen gibt es Selbstgemachtes: von Kuchen, Crêpes und Waffeln bis zu Currywurst, Pommes frites oder Hotdogs. Außerdem ist wieder einer dabei, der schon bei anderen Festen in Mertesheim für lange Warteschlangen vor seinem Backofen gesorgt hat: Bei der Familie Benninghoff an der Ecke Holzweg/Bahnhofstraße gibt es die selbstgebackenen sogenannten Brotstelen.

Sozusagen das i-Tüpfelchen der Flohmarkt-Premiere sei das selbst ausgedachte Gewinnspiel, sagt Kuhn. Hier sind Gutscheine im Gesamtwert von 500 Euro zu gewinnen. „Übrigens können auch die bei der Tombola gewinnen, die nichts an den Ständen gekauft haben“, betont Kuhn. Allerdings müssen sie nachweisen, dass sie zwar nicht unbedingt an jedem Stand, aber doch in jeder Mertesheimer Straße waren. Am besten natürlich zu Fuß. Ihr Auto können Besucher an diesem Tag auf der großen Parkfläche der Firma Bender in der Eistalstraße sowie rund ums Dorfgemeinschaftshaus abstellen, informiert Waßner.