Am Sonntag findet in Wattenheim zum ersten Mal ein Dorfflohmarkt statt. Dafür haben sich mehr als 50 Interessenten angemeldet, wie die das Ereignis organisierende WG Nagel mitteilt. Vier Vereine sorgen für Essen und Getränke. In fast allen Straßen wird zwischen 10 und 16 Uhr Trödel, Antikes, Werkzeug, Bekleidung und mehr angeboten.