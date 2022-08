Nach zweijähriger Pandemie-Zwangspause hat das elfköpfige Ensemble des Babberlababb-Theaters der Siedlergemeinschaft in der historischen Zehntscheune in Sausenheim Premiere gefeiert. Am Donnerstag lief der Drei-Akter „Zwei Bürgermeister für ein Hallelujah“.

Das sind die Siedler eigentlich nicht gewohnt: Die Auftaktvorstellung am Donnerstag war nicht ganz ausverkauft. Sie hätte es allerdings verdient gehabt, denn was die Laienschauspieler präsentierten, war erste Sahne, sorgte für Fröhlichkeit und Begeisterung unter dem dankbaren Publikum. Auch die beiden „Neuen“, Luisa Stöckel und Maike Preuss, fügten sich prächtig bei diesem lustigen Festival der Verwechslungen ein.

Die von Carsten Schreiber verfasste, wunderbar inszenierte Mundart-Posse zeigte keinen Mangel an witzigen Dialogen. Es war ein phantasievolles, gerne auch mal klamaukiges Komödienspektakel mit viel Techtelmechtel, untermalt mit Gags und allerlei Überraschungen. Dazu war mit Günter Dudenhöffer („Bist du nach dem Kotzen blind, war zu stark der Gegenwind“ oder „Wenn Adam diesen Schnaps besessen, hätt´ er den Apfel nicht gefressen“) ein wahrer Profi am Werk. Er sorgte als Hausmeister Klausi für würzige Sprüche und „amtierte“ als zweiter Bürgermeister. Jürgen Müller, Abteilungsleiter des Theaters, glänzt in der Hauptrolle als diktatorischer und unbeliebter Ortschef Reiner.

Diesseits wird zum Jenseits

Auch Hilde (Petra Spies), seine Ehefrau, überzeugte. Die hat ihren Gatten aus dem Haus geworfen und nutzt dessen Sturz von einer Leiter gleich für einen „Racheakt“ für seine unfreundliche Art. Sie lässt mit ihren verschworenen Liebsten den aus der Bewusstlosigkeit erwachten Ehemann als „Engel“ erscheinen und schafft es tatsächlich, dass dieser glaubt, nicht mehr unter den Lebenden zu sein. Jetzt sieht er erst, wie er zu „Lebzeiten“ mit seinen Mitmenschen, so seine Ehefrau Hilde, Sekretärin Regina (Luisa Stöckel), die ständig nörgelnde Paula (Christina Schuff) oder Hausmeister Klausi, umgegangen ist und diese umherscheuchte. Als dann der majestätisch wirkende Bischof aus Speyer (Stefan Mian) mit seiner Haushälterin Maria (Maike Preuss) einen Besuch zur Einweihungsfeier des renovierten Rathauses abstattet, scheint das Tohuwabohu vollkommen.

Genervt von dem üblen Spiel um seine Person will Reiner irgendwie wieder ins Reich der Lebenden zurück. Dies geht scheinbar nur mit Hilfe von Paula und dem sprachbehinderten Postboten Tom (Hans Preuss), die als Wahrsagerin mit Glaskugel respektive als afrikanischer Voodoo-Priester herhalten müssen. Beide glänzen in ihren nicht einfachen Doppelrollen. Alles wird nun hergerichtet zu einer angeblichen Trauerfeier, wo Paula als „Madame Paulanski“ mit ihrer Glaskugel und Tom als Voodoo-Priester erscheinen. Diese Feier gestaltet sich dann als spiritistische Sitzung, wo man zunächst keinen Kontakt zu ihm aufnehmen kann. Ob das eigentliche Ziel, den unbeliebten Ortschef zu einem freundlichen und anständigen Bürgermeister und Menschen umzuerziehen, erreicht wird, wollen wir an dieser Stelle nicht verraten.

Ein Höhepunkt des Schauspiels: „Bürgermeister“ Klausi verwechselt im ganzen Trubel den Bischof und dessen Haushälterin Maria mit einem heiratswilligen Pärchen, das aber in letzter Minute bei Sekretärin Regina abgesagt hat. Wie gewohnt fungierte Elke Mian souverän als Souffleuse, für die Bühnenbetreuung hinter den Kulissen sorgten Siglinde Dudenhöffer und Nina Schneider. Für Licht und Ton waren Rainer Müller und Sigfried Doll verantwortlich.