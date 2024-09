Das Warten hat ein Ende: Die Eisenberger und Ramser Protestanten haben mit Erdmute und Roland Dünkel endlich wieder neue Pfarrer. Am Sonntag wurden die beiden offiziell eingeführt. Es ist das erste Mal, dass sich ein Ehepaar diese Stelle teilt.

Es war ein wahrer Festtag für die Eisenberger und Ramser Protestanten, als nach fast zwei Jahren Vakanz am Sonntag mit Erdmute und Roland Dünkel die neuen Pfarrer ihre Arbeit antreten konnten. In einem Festgottesdienst und im Beisein einer großen Gottesdienstgemeinde führte der Dekan des Dekanates Bad Dürkeim-Grünstadt, Stefan Kuntz, das Pfarrerehepaar mit der Überreichung der Verleihungsurkunde und dem Segen in sein gemeinsames Amt ein.

Mit Textstellen aus der Bibel begrüßten Vertreter der Presbyterien Eisenberg und Ramsen ihre neuen Seelsorger. Mit Wirkung vom 1. September teilt sich das Ehepaar die Pfarrstelle Eisenberg 1. Roland Dünkel hat die Hälfte der Stelle inne, Erdmute Dünkel wirkt zu 25 Prozent in Eisenberg und Ramsen. Darüber hinaus ist sie mit 50 Prozent im Dekanat tätig. Mit der Amtseinführung beginne ein weiteres Kapitel der Geschichte der beiden Kirchengemeinden, das aber erst geschrieben werden müsse, so Dekan Kuntz.

Auf die Neubesetzung der vakanten Stelle sei lange gewartet worden, deshalb gebühre Pfarrer Karl Ludwig Hauth und den beiden Presbyterien besonderer Dank für die Leitung der Gemeinden während dieser Zeit. Diese Arbeit sei oft bis an die Schmerzgrenze und darüber hinaus gegangen, so der Dekan. Dass das Pfarrerehepaar gerade in Eisenberg und Ramsen einen Neubeginn in ihrer beruflichen Tätigkeit beginnen wolle, sei wahrscheinlich durch den Antrieb des Heiligen Geistes erfolgt, meinte Dekan Kunz.

Großes Hobby Tanzen

Hinzu komme „die kluge Entscheidung“ für den Bau eines zeitgemäßen neuen Pfarrhauses in Eisenberg. Dass es vor Ort eine Tanzschule gebe, wo das Ehepaar sein Hobby ausüben könne, habe sicherlich keine unwesentliche Rolle für die Wahl ihres künftigen Wirkungsfeldes gespielt. Das alles seien gute Voraussetzungen und stimme sehr hoffnungsvoll. Zumal das Pfarrerehepaar auf „nette Kirchengemeinden“ treffe, die die beiden offen empfingen.

Dass eine neue Ära beginnt, demonstrierten Erdmute und Roland Dünkel dadurch, dass erstmals ein Ehepaar gemeinsam auf der Kanzel stand. Ihre Antrittspredigt in ihrer neuen Wirkungsstätte hielten die beiden in Form eines hörenswerten Dialogs. Bevor es nach Eisenberg kam, teilte sich das Paar seit 2012 gemeinsam eine Pfarrstelle in der Friedenskirchengemeinde Pirmasens, die sich aus den drei Gemeinden Erlenbrunn, Ruhbank und Niedersimten zusammensetzt.

Gemeinsam Abi gemacht

Die 1981 in der damaligen DDR geborene Erdmute Dünkel stammt aus einer Pfarrerfamilie. Roland Dünkel, geboren 1980 in Freiburg im Breisgau, verschlug es nach der Wende mit seinen Eltern beruflich nach Mecklenburg-Vorpommern. Gemeinsam besuchte das spätere Ehepaar das Gymnasium in Greifswald, wo sie auch ihr Abitur ablegten. Nach dem Theologiestudium absolvierten sie ihr Vikariat in Landau und Rhodt unter Rietburg. Das Ehepaar hat zwei erwachsene Söhne, die bereits studieren.

Musikalisch umrahmten den Festgottesdienst der evangelische und katholische Kirchenchor Ramsen unter der Leitung von Sabine Nauland-Bundus, der gemeinsame Posaunenchor Eisenberg und Kirchheimbolanden unter Leitung von Bezirkskantorin Ulrike Heubeck und Soja Kirch an der Orgel und Clavinova. Bei dem anschließenden Empfang im Evangelischen Gemeindehaus wurde das Pfarrerehepaar mit zahlreichen Grußworten von Vertretern aus Kommunalpolitik und Vereinen willkommen geheißen. Musikalische Grüße überbrachten die Jagdhornbläser aus Rosenthal.