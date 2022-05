Fünf kleine Virtuosen haben am Samstag ihr Können an verschiedenen Instrumenten unter Beweis gestellt. Beim Preisträgerkonzert der Musikschule Leiningerland im Grünstadter Weinstraßencenter beeindruckten sie die rund 40 Zuschauer. Aurel Philippsen (unser Bild), Erstplatzierter beim Landeswettbewerb von Jugend musiziert, präsentierte auf dem Cello Kompositionen von Joseph Haydn und Dmitri Negrimovski. „Das sind die Stücke, die er auch Anfang Juni beim Bundeswettbewerb in Oldenburg vortragen wird“, erläuterte die Lehrerin des 13-jährigen Grünstadters, Heidi König. Auch Lilli Krassnitzer aus Freinsheim, ebenfalls eine Schülerin von ihr, hat in Mainz einen ersten Preis ergattert. Da sie jedoch erst zehn Jahre alt ist, darf sie auf Bundesebene noch nicht spielen, wie König erläuterte. Aber im Weinstraßencenter konnte sie zeigen, dass sie die Violine schon ausgezeichnet beherrscht. Sie präsentierte „Der Schütze“ aus „Horoskop“ von Aleksey Igudesman und eine Sonate von Franz Schubert. Drei Klavierschülerinnen von Irina Woronow komplettierten die Darbietung: Amelie Krah, Maria Deinis und Maria Gein.