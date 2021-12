Der Wasserpreis wird im kommenden Jahr um rund sieben Prozent steigen. Statt bisher 2,15 Euro werden dann 2,30 Euro pro Kubikmeter fällig. Mit einer Gegenstimme von Jonny Scheifling (FWG) stimmte der Verbandsgemeinderat Eisenberg dieser Erhöhung zu. Nach der Abstimmung begründete Scheifling seine Ablehnung, indem er auf die momentane Teuerungsrate hinwies. Er finde deshalb die Erhöhung nicht richtig, denn viele Menschen hätten weniger Geld zur Verfügung. Diesen Einwand hätte Scheifling bereits in den vorausgehenden Ausschusssitzungen anbringen müssen, meinte der Beigeordnete Reinhard Wohnsiedler (SPD), der die Sitzung in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Bernd Frey (SPD) leitete. Nachdem 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von rund 17.000 Euro abgeschlossen hat, wird für das laufende Jahr mit einem Verlust von 15.000 Euro gerechnet. In 2022 erwartet die Werkleitung hingegen ein Plus von 10.000 Euro. Keine Änderung wird es bei der Abwassergebühr geben. Es bleibt bei dem bisherigen Preis von 3,13 Euro pro Kubikmeter. Im Kanalwerk sind für 2022 Investitionen in Höhe von 2,5 Millionen Euro vorgesehen. Auf dem Plan stehen das Neubaugebiet in Ramsen und die vor kurzem begonnene Sanierung der Kerzenheimer Straße in Eisenberg.