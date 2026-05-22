Die Kinder sollen nicht mehr in der Sonne schmoren: Der Bauausschuss bewilligt ein Sonnensegel für den Spielplatz in der Willy-Brandt-Straße. Doch einen Wunsch lehnt er ab.

Pünktlich zur Regenpause versammelten sich die Mitglieder des Eisenberger Bauausschusses am Dienstagnachmittag auf dem Spielplatz in der Willy-Brandt-Straße. Anlass war die Anfrage einer Anwohnerin und Mutter, die sich ein Sonnensegel wünscht. Diesem Wunsch kommt der Ausschuss nach, da der Spielplatz der Sonne schutzloslos ausgeliefert ist. Das bereits bestellte Tuch mit sechs mal sechs Metern Spannweite kostet rund 2000 Euro, ist wasserdurchlässig und UV-abweisend und soll künftig an Schaukel und Rutsche Schatten spenden und die Kinder vor Sonnenbrand und -stich schützen.

Außerdem gab es die Anfrage besorgter Eltern nach einem Zaun, der den Spielplatz begrenzen soll, da die Autos zu schnell vorbeibrausen würden. Diese Forderung lehnt der Ausschuss ab, da der komplette Spielplatz bereits von einer Hecke umgeben ist. Außerdem handelt es sich bei der Willy-Brandt-Straße um eine relativ enge Wohnstraße mit Tempo 30. „Da fahren doch eh nur Anwohner durch“, sagte Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG). Diese wüssten, dass dort Kinder spielen. Auch Jonny Scheifling, ebenfalls von der FWG, sieht keinen Bedarf nach einem Zaun, sondern die Erziehungsberechtigten in der Verantwortung: „Die Eltern haben doch eine Aufsichtspflicht.“