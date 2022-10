Zu unserem Artikel „Eltern: Die Kita braucht mehr Personal“ von Dienstag haben uns Stellungnahmen von Vertretern der Gewerkschaft und des Elternausschusses im Kreis erreicht. In dem Beitrag ging es um die personelle Situation an der Grünstadter Kita mit Hort im Südring.

Unter anderem wird Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) in den Stellungnahmen mit der Aussage „zudem seien in den fünf Kitas der Stadt noch weitere Mitarbeiter tätig, wie zum Beispiel Berufspraktikantinnen und Wirtschaftskräfte“ indirekt zitiert. Michael Geckeler, stellvertretender Vorsitzender des GEW-Kreisverbandes Bad Dürkheim-Grünstadt, merkt dazu an: „Das löst aber nicht die Personalprobleme, da Berufspraktikanten nicht im Stellenschlüssel enthalten sind und somit keine wegen Krankheit, Urlaub oder Fortbildung fehlenden Erzieher ersetzen.“

Aktuell sei auch noch nicht entschieden, wie es mit der Weiterbeschäftigung der Hauswirtschaftskräfte aussieht, die ebenfalls nicht für die Kinderbetreuung zuständig seien. „Landes- und Kreisjugendamt sollten, falls noch nicht geschehen, hier beratend in Anspruch genommen werden, gerade auch, wenn es um die Refinanzierung geht“, sagt Geckeler.

Probleme in Grünstadt ahsugemacht

Der Kreiselternausschuss (KEA) Bad Dürkheim weiß, dass Situationen wie die in Grünstadt in Zeiten akuten Fachkräftemangels keine Ausnahme sind. Allerdings, so deren Vorsitzender Gordon Amuser: „Es kann für einen verantwortungsvollen Träger nicht die Lösung sein, den Rechtsanspruch auf dem Papier zu erfüllen und sich dann über Wochen auf den Maßnahmenplan bei Personalunterschreitungen zu berufen.“

Die Probleme der Stadt Grünstadt als kommunaler Träger seien großteils hausgemacht. „Hier sind fehlende Investitionsbereitschaft in den vergangenen ,besseren‘ Jahren zu nennen sowie mangelndes Personalmanagement und ein spitzer Rotstift im Kita-Bereich“, analysiert Amuser. Eigene Fehler Eltern und Kinder ausbaden zu lassen, zeige deutlich, welchen Stellenwert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei den planerischen Gedankenspielen des Trägers gehabt habe.

Nicht bei frühkindlicher Bildung sparen

„Wenn Bürgermeister Wagner davon ausgeht, dass sich die Situation in der Einrichtung entspannt, da vier Fachkräfte aus dem Urlaub zurückkehren, lässt dies unweigerlich die Frage zu, wie gutes Personalmanagement eines Trägers im Rahmen einer ohnehin angespannten Betreuungssituation seit Beginn des Kita-Jahrs aussieht“, kritisiert er. Fachkräfte für Vertretungspools und Hauswirtschaftskräfte seien nun wieder eine Lösung.

Der KEA-Vorsitzende erwartet eine Haltungsänderung bei der Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe Kita, die eine elementare Bedeutung bei der Entwicklung der Kinder habe. „Anstatt bei der frühkindlichen Bildung in Kitas zu sparen und auch die Rahmenbedingungen des eigenen Personals weiter zu verschlechtern sowie den als eines der ursächlichen Probleme aufgeführten Fachkräftemangel zusätzlich zu befeuern, muss nun auch der Träger alle Möglichkeiten ausschöpfen, um das Kita-System zu entlasten“, schreibt Amuser.

Es müsse geschaut werden, wo der Rotstift außerhalb der Kitas angesetzt werden könne, um die Ressourcen in den Einrichtungen auszubauen. „Grünstadt hat ohnehin noch einen langen Weg bis zur Erfüllung des Rechtsanspruchs vor sich, der seit über einem Jahr bereits der gesicherte Status quo sein sollte“, schließt Amuser.