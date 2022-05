Was passiert hinter den Kulissen der RHEINPFALZ? Darüber informieren Mitglieder der Lokalredaktion in der Kolumne „Wir über uns“. Heute: der Praktikant.

Zwei Wochen lang hat Wael Alali (15) aus Göllheim tatkräftig in der Grünstadter Lokalredaktion mitgeholfen. Fleißig hat er Polizeimeldungen geschrieben, herumtelefoniert und sich viele Erklärungen angehört. Die sind aber nun einmal nötig, denn der jetzige Schülerpraktikant ist sich sicher: „Ich möchte später einmal Journalist werden.“

Zunächst steht für den Klassensprecher aber erst einmal wieder Schule auf dem Plan. Denn ab Montag geht es für ihn wieder zurück in den Unterricht an der Gutenberg-Realschule-Plus in Göllheim. Dort besucht er die achte Klasse. Seine Lieblingsfächer sind Sport und Mathematik.

Aufgewachsen ist Wael im Libanon, seine Familie stammt aber eigentlich aus der nordsyrischen Stadt Idlib. Ende 2019 ziehen die Alalis nach Göllheim. Dort verfolgt er weiter seinen Traum, später einmal als Journalist zu arbeiten. Anfang 2022 schreibt er einen Artikel für das Göllheimer Wochenblatt.

Die Angst verschwindet bald

Im Rahmen eines Schulpraktikums kommt er Anfang Mai dann zur RHEINPFALZ. „Die Arbeit hat Spaß gemacht“, sagt Wael am Ende seines zweiwöchigen Praktikums. Zuerst habe er Angst davor gehabt, im Rahmen von Recherchen Leute anzusprechen. „Das war dann doch nicht so schlimm, wie ich dachte“, berichtet er am Freitag. An seinem Berufswunsch habe sich während des Praktikums nichts geändert – zumindest fast nichts. „Ich möchte jetzt in den ,normalen’ und nicht mehr in den Sportjournalismus“, sagt Wael.

Der 15-Jährige ist begeisterter Fußball-Fan. Seine Lieblingsmannschaft ist der FC Barcelona. „Und der 1. FC Kaiserslautern“, fügt der Teenager hinzu. In seiner Freizeit tritt der 15-Jährige aber auch selbst gegen den Ball. Er ist auf den Flügeln der C-Jugend-Mannschaft des FJFV Donnersberg aktiv. Nach dem Praktikum kann er endlich wieder in das Training seiner Mannschaft einsteigen. Davon abgehalten hat ihn aber nicht die Arbeit in der Zeitung, sondern eine Verletzung am Außenband.