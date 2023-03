In Bockenheim steht die Installation einer Poststation zur Diskussion. Der Gemeinderat wird sich am Mittwoch, 15. März, (Rathaus, 19 Uhr) mit dem Thema beschäftigen. Nach Angaben der Post können an einer solchen Station 90 Prozent der Postdienstleistungen, die normalerweise in Filialen nachgefragt werden, angeboten werden. Der Bauausschuss der Gemeinde hat eine solche Poststation zuletzt allerdings abgelehnt.