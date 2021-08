Die Deutsche Post eröffnet am Mittwoch, 1. September, eine neue Partnerfiliale in Eisenberg: Am Marktplatz 3, bei Schreibwaren Wallner. Die bisherige Partnerfiliale in der Kerzenheimer Str. 1 schließt am Donnerstag ihre postalischen Pforten. Die neue Filiale biete die gewohnten Brief- und Paketdienstleistungen an, heißt es in einer Pressemitteilung dazu. Die Partnerfiliale ist insgesamt 44 Wochenstunden geöffnet, von Montag bis Samstag 8 bis 12 sowie von Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr. Die neue Filiale biete ein umfangreiches postalisches Grundsortiment, darunter die Annahme von Päckchen, Paketen und Retouren oder auch Briefen und Expresssendungen an. Auch werden Brief- und Paket- und Einschreibemarken verkauft.

Die Deutsche Post DHL Group betreibt bundesweit rund 26.000 Verkaufsstellen nahezu ausschließlich mit Partnern, bestehend aus rund 13.000 klassischen Partner-Filialen, 10.500 DHL Paketshops und über 2000 Verkaufspunkten für kleinere Postdienstleistungen.