Wer in Sausenheim Sendungen verschicken oder abholen möchte, hat nun eine neue Möglichkeit. Die Station kann dabei deutlich mehr als nur Pakete lagern.

In Sausenheim gibt es nun eine neue DHL-Poststation. Dies teilt die Deutsche Post in einer Pressemitteilung mit. Die neue Station hat die Nummer 701 und befindet sich an der Total-Tankstelle in der Leiningerstraße 39-41. Sie verfügt über 57 Fächer.

Peter Mayer, Regionaler Politikbeauftragter der DHL Group begrüßte dazu den Sausenheimer Ortsvorsteher Sascha Schwalb sowie weitere interessierte Bürger aus der Gemeinde. „Den Wegfall der gut genutzten Paketstation an der Total-Tankstelle haben viele Sausenheimer Bürger unmittelbar gespürt“, sagt Schwalb. Umso mehr freue er sich, dass mit der neuen Packstation nun eine moderne und zukunftsorientierte Lösung geschaffen worden sei. Sie sichere weiterhin eine wohnortnahe Versorgung mit postalischen Dienstleistungen und ermögliche flexible Abhol- und Versandzeiten – unabhängig von Öffnungszeiten.

Die Poststation ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich, hat einen Touchscreen und ist intuitiv bedienbar. Die Automaten haben einen integrierten Briefkasten sowie Paketfächer. Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC- und Kreditkarten sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden.

Wer dennoch Schwierigkeiten mit der Bedienung hat oder sonstige Unterstützung benötigt, kann über das Bedienfeld per Video den Kundenservice des Unternehmens kontaktieren. Auf dem Bildschirm der Poststation erscheint dann ein Kundendienstmitarbeiter, der den Kunden weiterhilft. Um Pakete an der Poststation zu empfangen, ist eine einmalige Registrierung unter www.dhl.de/registrierung erforderlich.