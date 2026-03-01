Ein 25-Jähriger hat Grünstadter am Samstagabend genervt, weil er ziellos durch die Stadt fuhr und ständig den Motor aufheulen ließ. Welche Konsequenzen das für ihn hat.

Vor allem in Mannheim stöhnen Anwohner und Passanten seit Jahren über PS-Protzer, die mit dröhnenden Motoren durchs Zentrum rollen. Nun hat ein 25-Jähriger mit so einem Verhalten das vergleichsweise beschauliche Grünstadt genervt: Mehrere Anwohner alarmierten am Samstagabend die Polizei, weil ein hochmotorisierter Wagen „fast im Minutentakt“ in den Durchgangsstraßen auftauchte und der Fahrer vor allem Lokalen aufs Gaspedal trat.

So reagiert der Poser auf die Polizei

Eine Streife rückte sofort aus und stoppte den Dodge Charger. An dessen Steuer saß ein 25-Jähriger. Der Poser erklärte den Beamten nach deren Angaben, dass er „spazieren“ fahre und keinen weiteren Grund für seine Touren habe. Die Polizisten erläuterten ihm daher, dass solche Exkursionen illegal seien, wenn dabei anderen Menschen mit Lärm belästigt würden. Der Fahrer habe daraufhin Verständnis gezeigt und Besserung versprochen.

Trotzdem läuft jetzt gegen ihn ein Verfahren, das ihm ein Bußgeld bescheren dürfte. Außerdem geht eine Meldung an die Führerscheinstelle. Sie kann Menschen das Autofahren ganz verbieten, wenn sie zum Beispiel als charakterlich ungeeignet eingestuft werden.