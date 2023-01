Mit einem Konzert hat der protestantische Posaunenchor Eisenberg am Sonntagabend sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Bei dem Auftritt wurde er von Bläsern des Posaunenchors aus Kirchheimbolanden unterstützt, gemeinsam firmierte man als Bläserkreis Nordpfalz. Die 13 Musiker unter der Leitung von Landesposaunenwart Matthias Fitting präsentierten dabei unter anderem Werke aus Georg Friedrich Händels „Wassermusik“. Fitting, der an der Spitze von 45 Posaunenchören mit rund 800 Blechbläsern steht, versteht offenbar sein Handwerk. Dem relativ kleinen Bläserensemble gelang es, die Zuhörer in eine entspannende Klangwelt zu entführen. Ergänzt wurde das Konzert in Eisenberg auch durch Klänge aus der Walcker-Orgel, an der an diesem Abend Bezirkskantor Martin Retzig saß, wenn er nicht gerade mit seiner Posaune die Bläser unterstützte. Während des Konzertes wurden auch verdiente Musiker ausgezeichnet. Von Anfang an beim Posaunenchor dabei ist Wolfgang Scherr aus Ramsen. Er wurde für 60 Jahre als aktiver Musiker geehrt. Seit 45 Jahren ist Eva Hauth mit von der Partie, Hartmut Risser spielt seit 25 Jahren Tuba. Die Liturgie, in die das Jubiläumskonzert eingebunden war, leitete der protestantische Pfarrer Karl-Ludwig Hauth.