Am Sonntag gegen 9.45 Uhr ist Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt ein in Grünstadt abgeschlossenes Fahrrad aufgefallen. Eine Überprüfung der Rahmennummer ergab, dass es gestohlen war. Das Rad wurde laut Polizei sichergestellt und der Eigentümer, der den Diebstahl zuvor angezeigt hatte, informiert. Der 24-jährige „neue Besitzer“ zeigte sich wenig erfreut. Er gab an, das Rad an einem Bahnhof gekauft zu haben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt.