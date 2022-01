Für gleich zwei Autofahrer war ihre Fahrt am Samstag vorzeitig beendet. Gegen 16.30 Uhr wurde ein 18-Jähriger in der Sausenheimer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle durch die Polizei unterzogen. Wie diese mitteilt, hätten die Beamten bei dem Fahrer des Hyundai drogentypische Auffallerscheinungen wahrgenommen. Ein Vortest sei positiv auf THC verlaufen. Dem jungen Mann, der erst seit wenigen Tagen im Besitz seiner Fahrerlaubnis ist, wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen 17:45 Uhr wurde dann ein 29-jähriger Fahrer eines Ford in Gerolsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier ergaben sich laut Polizei schnell Hinweise auf einen Betäubungsmitteleinfluss des Fahrers, und auch hier verlief der Test positiv auf THC. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch er musste die Beamten zwecks Blutentnahme begleiten. Zudem wurde sein Fahrzeug sichergestellt, es soll eingezogen werden. Da der Mann diesbezüglich schon einmal auffällig war, muss er mit einem doppelten Bußgeld rechnen.