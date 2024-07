Zwölf Verstöße innerhalb einer Stunde: Das ist die Bilanz einer Polizeikontrolle am vergangenen Donnerstag in der Kirchheimer Straße in Grünstadt. Zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr überwachten die Beamten dort den Verkehr. Das Ergebnis: Vier Autofahrer benutzten ihr Smartphone und sechs weitere waren ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs. An zwei Fahrzeugen seien technische Mängel festgestellt worden, berichtet die Polizei.