Die Polizei hat bei mehreren Verkehrskontrollen am Montag und Dienstag in Grünstadt zahlreiche Verstöße festgestellt. 17 Fahrzeugführer wurden verwarnt, weil sie nicht angeschnallt waren, teilte die Polizei mit. 15 Fahrer benutzten das Mobiltelefon während der Fahrt, was entsprechende Bußgeldverfahren mit sich brachten. Am Dienstagabend kontrollierten die Beamten einen 20-Jährigen mit seinem Auto in der Mozartstraße in Grünstadt und nahmen Ausfallerscheinungen bei ihm wahr. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Die Fahrt war somit beendet und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Da es laut Polizei nicht das erste Mal gewesen war, dass er unter Drogen hinter Steuer saß, muss er mit einem erhöhten Bußgeld und einem längeren Fahrverbot rechnen. Auch der Drogentest eines 37-Jährigen, der wenig später mit seinem Auto in der St.-Peter-Straße angehalten wurde, war positiv. In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und die zuständige Führerscheinstelle informiert.