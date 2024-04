Diesen Polizeieinsatz am Mittwoch vergangener Woche bemerkten auch Passanten: Beamte durchsuchten Räume eines Hauses in der Grünstadter Fußgängerzone. Auf RHEINPFALZ-Anfrage haben die Einsatzkräfte inzwischen mitgeteilt, was da los war: Veranlasst hatte die Razzia die Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern, die auch noch fünf andere Wohnungen in Grünstadt, im Donnersbergkreis und in Mannheim durchforsten ließ. Während die Ermittler in Mannheim einen größeren Amphetamin-Vorrat entdeckten, fanden sie in Grünstadt nur eine kleine Drogenportion. Allerdings wurde dort ein Verdächtiger in Gewahrsam genommen. Die Beamten haben ihn nach der Durchsuchung aber wieder freigelassen.