Ein Mann hat sich am Dienstag in Grünstadt mit Polizisten angelegt. Sie waren den Angaben zufolge angerückt, weil er vor einem Mehrfamilienhaus randaliert hatte. Doch als sie ankamen, war er zunächst verschwunden. Dann aber kehrte er zurück, ging den Angaben zufolge aggressiv auf die Beamten zu. Als sie ihn deshalb fesseln wollten, habe er sie bedroht und beleidigt, außerdem habe er um sich getreten. Zwei Einsatzkräfte sind im Gerangel leicht verletzt worden, sie konnten dann aber trotzdem weiterarbeiten. Gegen denn Mann läuft jetzt ein Verfahren wegen Widerstands sowie Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Allerdings dürfte es für sein Verhalten medizinische Gründe geben: Er ist jetzt erst einmal in eine psychiatrische Klinik gebracht worden.