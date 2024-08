Weil ein 39-Jähriger auf dem Boden eines Grünstadter Supermarkts lag, ist dort Mittwochvormittag die Polizei angerückt. Gegen 9.30 Uhr haben die Angestellten des Geschäfts in der Kirchheimer Straße bei der Inspektion angerufen und ihre Beobachtung gemeldet. Als die Streifenbeamten vor Ort eintrafen, fing der Mann an zu schreien und zu spucken. Um sich selbst zu schützen, legten ihm die Einsatzkräfte Handschellen an. Der 39-Jährige befand sich offensichtlich in einem gesundheitlichen Ausnahmezustand. Er wurde in Begleitung der Polizisten in ein Krankenhaus gebracht.