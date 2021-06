Zu einem Polizeieinsatz, der auf großes Interesse in der Bevölkerung gestoßen ist, ist es am Mittwochnachmittag in Grünstadt gekommen: Wie Beamte der Polizeiinspektion mitteilten, wurden sie zu einem Supermarkt in der Kirchheimer Straße gerufen, nachdem dort das Personal von einem Mann beleidigt worden war. Dieser entfernte sich mit weiteren Personen in Richtung Bahnhof. Dort wurde eine 29-Jährige aus Grünstadt angetroffen, die mit dem zuvor beschriebenen Mann bekannt ist. Gegen die 29-Jährige liegt ein Haftbefehl vor. Nachdem ihr die Beamten erklärt hatten, dass sie sie festnehmen wollen, habe sie sich den Beamten gegenüber aggressiv gezeigt. Die Beamten seien beleidigt und beschimpft worden, die 29-Jährige sei gefesselt worden, um Angriffe auf die Beamten zu verhindern, heißt es im Polizeibericht. Hiergegen habe die Frau Widerstand geleistet. Die Frau schrie, als sie ins Polizeiauto gebracht wurde – was öffentliches Aufsehen erregte. Passanten filmten die Situation.