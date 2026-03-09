Ein 26 Jahre alter Mann hat am Samstagmorgen in Grünstadt einen E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt. Die Polizei kontrollierte ihn gegen 10.15 Uhr und testete ihn wegen auffälligen Verhaltens auf Drogen. Dieser schlug positiv auf THC an. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und brachten den Mann zur Blutentnahme. Das Ergebnis soll die THC-Konzentration klären. Bei einem Erstverstoß drohen 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister.